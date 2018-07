Toki : huit ans après, enfin la date de sortie Toki : huit ans après, enfin la date de sortie

Annoncé depuis belles lurettes, le remake de Toki aborde sa forme finale puisque Microïds nous en annonce la sortie pour le 22 novembre sur l'eShop (prix non indiqué), avec également une version collector en boîte (49,99€) qui inclura le jeu sur cartouche, une petite borne, une BD de 16 pages signée Philippe Dessoly, quelque autocollants et des lithographies.



Rappelons que le titre a été annoncé il y a huit ans, prévu au départ sur PC, PS3 et 360, puis également PS4 & One, avant de finalement devenir une exclusivité Switch, que l'on imagine néanmoins temporaire.