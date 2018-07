De nouvelles informations pour Anthem

C'est dans le cadre d'un petit Live Twitch que le studio Bioware est venu nous apporter quelques informations supplémentaires sur, son ambitieux projet « social, coop & suivi » qui posera son pied sur tous les territoires le 22 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Voici donc ce qu'on en retiendra :- Les forteresses sont des donjons qui pourront vous prendre 30 à 40 minutes.- Même si jouable en solo, le titre reste évidemment « plus équilibré » à quatre.- Possibilité de collecter des plantes, mais pas de chasse aux animaux.- Il y aura un système de craft mais plus d'infos seront dévoilées prochainement.- Toute la démo E3 était basée sur une seule région : il y en aura une dizaine en tout.- Pas de cross-play pour le moment.- Le joueur peut se noyer mais ça reste encore une fonctionnalité à l'essai.- Confirmation d'un système de voyage rapide.- Le système de combo sera aussi applicable en solo via votre équipement.- Pas de wall-run.- On pourra relancer les missions d'histoire même une fois terminées.- Système de classement pour le scoring.- L'exo-squelette Storm (vu dans la démo E3) ne pourra être récupéré qu'au niveau 5.- Après la fin d'une mission, vous pourrez prendre votre temps pour récupérer du loot avant de repartir à la base.