Pokémon GO a rapporté près de deux milliards de dollars (et ce n'est pas terminé)

Pokémon GO fête actuellement ses deux ans d'existence, et celui que l'on prenait pour le phénomène d'un unique été n'en finit plus de perdurer comme l'ont indiqué de récents rapports d'audience.



Aujourd'hui, c'est le groupe Sensor Tower qui déclare que le titre a rapporté 1,8 milliards de dollars depuis son lancement en 2016, soit plus de 2 millions de dollars par jour, et l'assurance que « l'aventure » est loin d'être terminée avec une sortie prochaine en Chine (via NetEase) et surtout le fait que nous n'en sommes actuellement qu'à la troisième génération sur sept (ou potentiellement huit si l'épisode Switch de 2019 est bien celui qu'on croit).



En juin, le titre était encore 9ème au classement des applications les plus rentables du mois, et pour ce qui est de la répartition globale, on remarque que deux pays sortent majoritairement du lot dans le top 5.



1) USA : 607 millions de dollars (34%)

2) Japon : 500 millions de dollars (28%)

3) Allemagne : 96 millions de dollars (5%)

4) Grande-Bretagne : 77 millions de dollars (4%)

5) Taïwan : 48 millions de dollars (3%)