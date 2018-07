[Rumeur] Tekken 7 : un deuxième Season Pass [Rumeur] Tekken 7 : un deuxième Season Pass

Repéré par ResetEra, le compte Twitter «れんか» qui référence toutes les futures sorties japonaises vient de lister deux nouvelles éditions budget de titres existants à venir le 6 septembre prochain, avec tout d'abord Persona 5 mais également Tekken 7.



Le plus intéressant vient du second cité puisqu'on nous signale que les premiers acheteurs repartiront en plus avec un petit bon de réduction de 300 yens sur les Season Pass 1&2.



Un petit leak donc puisque le deuxième season pass n'a pas encore été confirmé officiellement et reste donc à attendre l'EVO ou la GamesCom (tous deux au mois d'août) pour avoir une éventuelle annonce.



Rappelons que le premier Season Pass a donné accès au mode Tekken Bowl et à deux guests : Noctis (FFXV) et Geese Howard (Fatal Fury).