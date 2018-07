Soul Calibur VI : pas de guest autre que Geralt, ou tout du moins à la sortie

Quel que soit le nombre restant de personnages à dévoiler au casting de, son producteur préfère de suite balayer toutes rumeurs (et espoirs) en affirmant officiellement qu'il n'y aura aucune guest autre que Geralt deAh, ou plutôt, il précise l'absence d'autres guests « sur le disque », ce qui laisse la porte grande ouverte à des surprises dans le cadre des futurs DLC. Et ça tombe bien puisqu'on sait qu'il y en aura quatre nouveaux personnages après la sortie via le Season Pass (qui offrira en outre une centaine d'éléments de customisation).sortira le 19 octobre sur PC, PS4 & One.