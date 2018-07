EA Motive : deux studios pour quatre projets EA Motive : deux studios pour quatre projets

Toujours du coté de Game Informer, c'est cette fois Jade Raymond qui a décidé de lâcher quelques mots sur les différents chantiers des studios EA Motive, ce qui tombe bien vu le silence depuis quelques temps jusqu'à en déplorer l'absence lors du dernier E3.



Tout en rappelant certains points, l'ex-star d'Ubisoft a surtout indiqué clairement que quatre projets étaient actuellement en cours, dont voici la liste et les points à retenir pour le moment.



Star Wars



- Conçu par EA Motive Vancouver, avec le soutien de Motive Montréal.

- Motive Vancouver était à l'origine le soutien de Visceral avant la fermeture de ce dernier.

- L'équipe de Vancouver a deux origines : une première majoritairement faite de membres qui ont travaillé sur d'autres projets EA (NFS, Skate, PvsZ…), l'autre étant la résultante d'un recrutement massif du coté de studios ayant fermés leurs portes, par exemple chez Radical (Prototype) et United Front Games (Sleeping Dogs).

- Motive Vancouver a récupéré quelques 3To d'assets du projet Star Wars de Visceral. C'était apparemment la volonté d'Amy Hennig qui ne voulait pas que ce travail soit perdu, tout comme elle souhaitait à l'époque que Naughty Dog réutilise des assets de la première version d'Uncharted 4.

- A ce propos, plusieurs personnages créés par Amy Hennig seront exploités dans ce projet.

- Le projet est passé du jeu linéaire au monde ouvert.

- L'équipe ne sait aucunement quand le jeu sortira, et Game Informer indique qu'il est très probable que l'on parle d'un projet Next Gen (un de plus).



Nouvelle licence



- Conçu par Motive Montréal.

- Il s'agira d'un jeu d'action-aventure.

- C'est le projet sur lequel Jade Raymond se consacre le plus actuellement.

- Le but sera de réinventé quelques mécaniques du genre, comme par exemple aller au-delà de l'action pour pousser énormément les composantes d'exploration, avec la volonté d'en faire une réelle marque de fabrique pour le studio.

- Le monde est décrit comme « dynamique et vivant », et continuera d'évoluer au fil du temps (en bref, une feature propre aux jeux à service d'aujourd'hui).

- Plusieurs mécaniques très « sociales », notamment le fait de pouvoir y jouer en ligne. Jade Raymond compte d'ailleurs se reposer sur le fait qu'il existe aujourd'hui encore trop peu de titres dans le genre avec des fonctions de coopération.

- De manière globale, le développement est encore assez peu avancé mais elle espère pouvoir en parler davantage au printemps 2019 (donc durant l'E3 on imagine).



Plants VS Zombies



- Conçu par Motive Vancouver (on rappelle qu'une partie des développeurs de la série sont maintenant là-bas).

- Aucune indication mais les rumeurs évoquent un troisième Garden Warfare, avec présence d'une campagne vu ce que l'on peut lire dans les offres d'emploi.



Projet secret



- Conçu par Motive Montréal.

- On ignore s'il s'agit d'une nouvelle licence ou non, juste que le projet vient à la base de trois employés qui ont développé un prototype durant leur temps libre, approuvé par EA qui a ensuite permis à l'équipe de grossir pour concevoir ce titre.

- On remarquera que cela fait lien avec une récente déclaration de Bioware qui aimerait également laisser le champ libre à des équipes réduites pour mettre en place de nouvelles idées à moindre risque, à la manière de A Way Out et Hellblade.