Compulsion évoque l'évolution de We Happy Few (du rogue-like au jeu scénarisé)

C'est par le biais d'une interview accordée à Game Informer que le studio Compulsion a pu évoquer à un mois du lancement de, non pas ce que le titre était, mais plutôt ce qu'il est devenu.Assez évasif dans son concept, le titre était au départ un simple jeu de survie dont chaque session pouvait durer plus ou moins une heure, avec une énorme replay-value propre au genre, particulièrement par le coté procédural aussi bien dans l'architecture que dans les événements, obligeant à chaque fois à s'adapter à la situation pour aller toujours plus loin.L'équipe tournait autour des 15 employés mais face à la comparaison avec(particulièrement pour son ambiance et les PNJ légèrement tarés), et l'envie pour la communauté de vivre une aventure du même genre, le studio a fait un choix peu commun et surtout risqué : transformer le jeu de fond en comble, ce qui a demandé un boost d'effectif (35 à 40 personnes) et un partenariat avec Gearbox pour l'édition.Cela explique le gros retard puisque du jeu de survie, on est finalement passé au vrai jeu d'aventure scénarisé, avec une vingtaine d'heures au programme et le fait que même s'il peut y avoir quelques petites différences entre deux parties, le plus gros des éléments d'importances pourront être rencontrés au premier rush, à condition de s'attarder un peu sur les quêtes annexes.Pour autant, à ceux qui ont rencontré de l'intérêt dans l'expérience initiale façon rogue-like (durant l'Early Access sur PC et Xbox One), sachez que ce mode sera toujours disponible, avec son coté aléatoire, son challenge beaucoup plus important et une mort permanente.sortira le 10 août sur PC, Xbox One et PlayStation 4. On rappelle qu'il devrait s'agir du tout dernier titre Compulsion à sortir sur un support Sony, Microsoft ayant racheté le studio.