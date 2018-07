Asterix & Obelix XXL 2 : un remaster et une suite Asterix & Obelix XXL 2 : un remaster et une suite

Profitant de l'arrivée en salle du nouveau film (le 5 décembre), Microids annonce non sans surprise un remaster d'Astérix & Obélix XXL 2, titre qui a tout de même 13 ans d'âge et qui arrivera donc le 29 novembre sur PC, PS4, One et Switch, avec une seule image à se mettre sous la dent pour le moment et tout de même l'annonce de deux éditions spéciales : une limitée (49,99€ sur toutes les consoles) avec trois petites figurines, et un collector (99,99€ sur PS4 et Switch) avec une figurine en résine de 15cm.



Un retour inattendu qui sert surtout à annoncer la suite du programme : un Astérix & Obélix XXL 3 est actuellement en chantier, prévu pour fin 2019 sur les mêmes supports, jouable en coopération et proposant une histoire inédite.