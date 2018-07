Bioware s'intéresse aux projets AA Bioware s'intéresse aux projets AA

On les croyait pleinement habitué à leur statut de studio à AAA, mais il semble que Bioware commence à regarder un peu du coté des projets plus intimistes. Par quelques questions posées par la communauté, Casey Hudson et Mark Darrah ont fait savoir qu'il y avait de l'intérêt à laisser le champ totalement libre à une équipe réduite pour concevoir des titres de moindre envergure qui peuvent autant servir au développeur (mettre en place des idées expérimentales) qu'à l'éditeur (enrichir son catalogue avec des coûts moins importants).



Les deux hommes savent en revanche que les fans n'attendent pas de Bioware l'équivalent d'un petit produit indé pondu par seulement deux employés (notez qu'on n'attendait pas d'eux un titre comme Anthem) mais au moins quelque chose de l'ordre d'un AA, comme ce qu'on a pu voir avec A Way Out et Hellblade.



On ne sait pas si ces déclarations signifient qu'il y a quelque chose en cours mais dans tous les cas, Bioware est clair sur le fait que ce genre de pratique ne doit pas remplacer le développement de AAA, mais juste s'y ajouter.