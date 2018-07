Hollow Knight dévoile enfin ses chiffres Hollow Knight dévoile enfin ses chiffres

La Team Cherry ne s'était jusque là pas montré très éloquente sur les chiffres de ventes de son Hollow Knight, au point de craindre une mauvaise nouvelle, surtout qu'on ne peut plus compter sur Steamspy depuis quelques temps.



Et pour les fans, ne vous inquiétez pas, c'est bien un succès avec plus d'un million de ventes sur PC/Linux/Mac depuis février 2017, pour un très bon bouche-à-oreille puisque c'était 500.000 dans les neuf premiers mois, et 500.000 de plus les sept suivants. A cela s'ajoute les 250.000 ventes de la version Switch, effectuées en seulement deux semaines et le plaçant déjà comme l'un des meilleurs succès de la scène indé sur l'eShop.



On rappelle que le titre doit accueillir cette année une nouvelle extension gratuite (sur les deux supports) avec de nouveaux personnages jouables, des boss, musiques et un mode de jeu supplémentaire.