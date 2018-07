Joseph Fares évoque son prochain projet (toujours en partenariat avec EA) Joseph Fares évoque son prochain projet (toujours en partenariat avec EA)

Après la réussite commerciale d'A Way Out (plus d'un million de ventes on rappelle), son papa Joseph Fares renouvellera son partenariat avec Electronic Arts pour son prochain projet encore non annoncé.



L'information a été confirmée par Gameslab dans le cadre d'une interview où Fares a renouvelé sa confiance en l'éditeur, le remerciant de la liberté offerte et du support envers les indés, et si l'homme ne veut rien dire sur son nouveau titre pour le moment, il indique néanmoins que la pré-production a déjà débutée, que la full-prod démarrera d'ici quelques semaines, mais qu'il faudra attendre deux ou trois ans avant de pouvoir montrer quelque chose.



On ajoute à cela que le jeu sera très différent de ce qu'ils ont fait auparavant, bien qu'on ressentira toujours la patte du studio, et qu'il sera plus ambitieux qu'un A Way Out en plus d'être plus long. Pour ce dernier point, une durée de vie plus importante ne vient pas de la demande (Fares est suffisamment critique à ce sujet) mais juste que ça se prêtera davantage à cette nouvelle aventure.