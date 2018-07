[Rumeur] Pas de Forza Motorsport 8 en 2019 [Rumeur] Pas de Forza Motorsport 8 en 2019

On a pris l'habitude de voir Forza Motorsport et Forza Horizon jouer à saute-mouton depuis des années, mais il semblerait que 2019 marque un changement majeur dans le rythme par l'absence d'un Forza 8. Lors d'un livestream sur Mixer, Turn10 a en effet déclaré que « 100 % » de l'équipe se consacrait actuellement au suivi de Forza Motorsport 7 qui doit accueillir trois MAJ d'importance entre juillet et septembre.



Un sous-entendu assez éloquent : même si le suivi de Forza 7 s'achevait en septembre, Turn10 pourrait difficilement produire un tout nouvel opus en seulement un an, et une petite pause ne serait pas surprenante tant la franchise peine à retrouver les grandes heures de l'époque 360, au contraire de Forza Horizon qui lui grimpe en audience épisode après épisode.



En cas de confirmation, reste donc à savoir si Microsoft se passera d'un grand jeu automobile fin 2019, ou si une « troisième voie » est en préparation dans l'arrière-salle.