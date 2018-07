Charts Japon : la Switch continue de grimper

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 juin au 1er juillet, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Toujours pas de grandes sorties hormis unqui fait quand même le double du premier épisode (avec une part plus importante du dématérialisé) et une version Switch dequi fait dans la figuration avec seulement 6.500 ventes, contre 27.000 sur PS4 à sa sortie, et 50.000 sur PS Vita.Une Switch qui continue néanmoins de dominer le classement software (11 places sur 20) mais surtout hardware en repassant au dessus des 50.000, larguant un peu plus toute concurrence possible sur un marché qui risque de continuer à évoluer à sens unique le reste de l'année.