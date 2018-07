[Rumeur] Taiko no Tatsujin Switch : vers une sortie surprise en occident

Le miracle pourrait t-il avoir lieu pour la version Switch de, prévue le 19 juillet prochain au Japon ? Car alors que la série n'a jamais eu droit à une sortie en occident, exception faite du premier épisode console (PS2) en 2004, uniquement aux USA d'ailleurs, voici que la version hybride vient d'être officiellement enregistrée par l'organisme de classification australien, sous le nom deTous les espoirs d'une future sortie PAL sont donc permis pour cet épisode qui proposera 70 musiques, dont un peu de Nintendo (medleyet ‘Jump Up Super Star' de), une vingtaine de mini-jeux, du multi jusqu'à quatre en local (un joueur par console, on précise) et une jouabilité qui laissera le choix entre simuler les baguettes avec les joycons, ou directement au tactile.