Switch : objectifs fiscaux maintenus + de nouvelles annonces à venir

Nintendo a récemment tenu sa nouvelle réunion des actionnaires, la dernière d'ailleurs pour l'actuel PDG Tatsumi Kimishima qui s'est permis d'évoquer quelques plans sur l'avenir proche, à savoir déjà que l'objectif des 20 millions de Switch vendues sur cette année fiscale (entre avril et mars 2019) était pleinement maintenu.



Assurant qu'il n'y aura plus de problèmes de stocks, tout le défi va donc venir de l'offre pour attirer le consommateur n'ayant pas encore adopté la machine. Et lorsque que Kimishima a été interrogé sur la faible prestation de l'E3, qui a mené à une chute de la valeur boursière, alors l'homme n'y va pas par quatre chemins : E3 ou pas, l'heure n'était pas (selon lui) à divulguer la totalité du catalogue de la Switch et que la société se prépare à lâcher prochainement davantage d'informations à ce sujet, notamment sur des titres de fin d'année.



Bref, ça sent déjà le Nintendo Direct dans le courant de l'été, et reste à savoir quand exactement.



(Source : DualShockers)