PUBG : 8 millions de joueurs sur One

Sans cesse dans le top 5 mensuel des titres les plus joués sur le Xbox Live depuis sa sortie en décembre dernier, Playerunknown's Battlegrounds vient de franchir la barre des 8 millions de joueurs sur Xbox One, soit l'un des jeux les plus populaires de la machine en terme de communauté.



Microsoft ne nie d'ailleurs pas qu'il s'agit toujours d'un « console launch exclusive », signifiant la haute probabilité d'une version PS4 un jour ou l'autre (et pourquoi pas Switch tant qu'on y est), sans que le développeur n'ait encore lâché un mot sur le sujet.