Starfield : finalement cross-gen ? Starfield : finalement cross-gen ?

A l'annonce de Starfield en fin de conférence Bethesda, Todd Howard parlait d'un produit de « nouvelle génération », ce qui semblait assez claire sur les supports destinés à accueillir ce RPG, sauf que l'homme s'offre une petite acrobatie pour préciser ces termes : par nouvelle génération, il parle également en terme de gameplay, avec l'arrivée de « nombreux nouveaux systèmes » de jeu qui sont dans la tête du studio depuis un moment, et qui visiblement s'accorderont très bien avec ce type d'aventure solo & spatial.



Car en ce qui concerne les supports, les propos deviennent finalement plus évasifs, Todd déclarant que le titre est déjà jouable et qu'il n'est pas impossible qu'il puisse « aussi » exister sur les machines actuelles. Un « aussi » qui veut donc dire qu'il sortira bien sur la prochaine génération, mais éventuellement aussi sur l'actuelle, comme de nombreux autres on imagine (voir les années 2013 & 2014).



En revanche, aucun doute à avoir pour The Elder Scrolls VI : le projet n'est encore qu'en phase de pré-production (le développement de Starfield a lui débuté il y a trois ans), et PlayStation 4 comme Xbox One feront déjà partie de l'histoire ancienne quand il sortira dans les bacs.



(Source : Eurogamer)