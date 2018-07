Fallout 76 : nouvelles informations

Todd Howard de Bethesda a sélectionné Reddit pour de nouveau se prêter au jeu des questions/réponses afin d'informer la communauté sur ce que proposera, toujours prévu pour le 14 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Voici donc ce qu'on en retiendra :- Quand Bethesda parlait de possibilité d'y jouer en solo, c'était en fait un terme bien relatif vu qu'il sera en fait impossible d'y jouer seul et offline. Il y aura donc obligatoirement d'autres joueurs dans votre partie, mais rien ne vous empêche de jouer « seul » sans parler à personne.- Les développeurs prévoient néanmoins en post-launch les serveurs privés qui cette fois vous permettront de jouer vraiment seul, ou uniquement avec vos potes, ce qui sera également l'occasion d'y appliquer des mods à loisir.- Pour éviter des chasses aux noobs, qui souhaitent découvrir les mécaniques sans se prendre des headshots à peine trois pas effectués dans les terres désolées, sachez que les joueurs ne pourront être tués tant qu'ils n'ont pas atteint le niveau 5. Probable que cela sera réciproque.- D'autres mécaniques seront proposées pour éviter les tueries pouvant devenir frustrantes mais Bethesda souhaite tout de même laisser une très grande liberté à la communauté.- Votre propre campement disparaîtra lorsque vous vous déconnecterez, et ce pour éviter qu'il ne soit endommagé par de vils gredins pendant votre sommeil.- A ce propos, les campements pourront être sérieusement abîmés par des attaques, mais jamais réellement détruits et les réparations ne seront apparemment pas très coûteuses.- Le fait de pouvoir détruire des campements est avant tout une solution à un possible problème : les développeurs craignaient (en cas d'éléments indestructibles) que les joueurs s'amusent à en enfermer d'autres entre quatre murs.- Il sera possible de « déplacer » son campement grâce au module d'assemblage mobile. Il y aura toujours le risque que vous empiétez un peu sur la zone d'un autre joueur mais le monde est suffisamment grand pour que ce soit rare.- Confirmation du système de voyage rapide.- Pas de véhicules, ni de montures.- Présence du cycle jour/nuit.- Même s'il n'y a pas d'humains autres que les joueurs eux-mêmes, il existera d'autres moyens de mettre en place des quêtes et objectifs : robots, terminaux, holotapes, stations de radio… Tout cela en plus d'événements périodiques qui apparaissent sur la carte.- Les joueurs pourront-ils donner des quêtes à d'autres joueurs ? Todd Howard se contente d'un « Pas exactement » et déclare que d'autres choses seront révélés plus tard.- Possibilité d'avoir votre robot marchand. Vous collectez ou construisez des choses, puis placez tout cela dans votre robot qui servira de revendeur pour les joueurs qui passent dans le coin. Rien ne vous empêche également d'être vous même le marchand.- Tous les objets ou ressources peuvent être revendus ou échangés, sauf les objets de quête.- Bethesda compte proposer la totalité du contenu durant la bêta.- Ils ne savent pas encore s'il sera possible de conserver sa sauvegarde ou si les serveurs seront rebootés avant la sortie.