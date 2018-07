[Rumeur] Probable retour d'une campagne solo pour Call of Duty 2019 [Rumeur] Probable retour d'une campagne solo pour Call of Duty 2019

Activision avait prévenu (et rassuré) : ce n'est pas parce que Black Ops 4 n'a pas de campagne solo que ce ne sera pas le cas pour les épisodes à venir. Et tout porte justement à croire que Call of Duty 2019 proposera à nouveau ce mode d'une certaine importance puisque Infinity Ward est actuellement en phase de recrutement pour trouver des responsables coté scripts narratifs, qui collaboreront donc avec les scénaristes pour quelque chose de « cinématographique ».



La seule chose surprenante est la présence d'une mention « Next Gen » au milieu de tout cela mais mieux vaut ne pas penser à une arrivée des PS5/X4 l'année prochaine, en se disant juste que le studio prépare ses équipes pour l'avenir : si le supposé Modern Warfare 4 (selon les rumeurs) a toutes les chances d'être un produit « current gen », ce ne sera évidemment pas le cas de celui qui suivra chez Infinity Ward (2022 donc).