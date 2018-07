Sakurai prépare (enfin) l'après Smash Bros Sakurai prépare (enfin) l'après Smash Bros

Le 7 décembre prochain sortira Super Smash Bros Ultimate, l'épisode de toutes les folies en terme de contenu, alors que rien ne dit que tout a encore été dévoilé. Un nouveau chantier important pour les frêles épaules de Masahiro Sakurai qui va livrer son troisième épisode en l'espace de dix ans, et qui compte visiblement passer à autre chose par la suite.



« Bien sûr, il y a toujours cette petite voix à l'intérieur qui me dit vouloir travailler sur quelque chose qui n'est pas un Smash Bros. […] Pourtant, c'est Nintendo qui décide si un nouveau Smash Bros doit être fait ou non, et si j'en reçois la demande, c'est mon travail d'en faire ma priorité sans regarder à coté. Actuellement, j'ai une quantité absurde de choses à faire et je ne pense pas que cela changera de si tôt. En tout cas, il n'est pas déraisonnable de dire qu'il n'y aura pas de nouveau Smash Bros avant un bon moment une fois Ultimate terminé. »



Le simple fait d'estimer avoir une masse de travail pour très longtemps, même au-delà de Smash Bros, est assez éloquent sur les intentions de Sakurai de proposer de nouvelles choses dans un avenir plus ou moins proche, avec pourquoi pas quelque chose de totalement inattendue (souvenez-vous de Meteos) mais aussi on l'espère un nouveau Kid Icarus vu la réussite de l'épisode 3DS.



