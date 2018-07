Capybara : deux projets bientôt annoncés

Après une longue période de silence pour éviter de fausses promesses et des estimations hasardeuses, 2018 devrait être une grande année pour Capybara Games puisque coïncidant avec le lancement du très attirant rogue-likesur PC et Xbox One, mais également des annonces à venir.Car c'est au travers d'une interview avec Engadget que Nathan Vella (co-fondateur du studio) a déclaré avoir deux nouveaux projets sur le feu, chacun devant être normalement annoncé en août, donc on imagine pour la GamesCom ou les alentours.Il est également probable que si l'objectif 2018 est maintenu pour, la date précise sera annoncée dans les mêmes eaux histoire que l'on puisse enfin savoir ce que vaut ce projet annoncé il y a cinq ans, et qu'on attendait à la base en 2015.