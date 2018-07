Jump Force : des visuels pour Ichigo Jump Force : des visuels pour Ichigo

Rejoignant à son tour le casting du futur cross-over Jump Force, Ichigo Kurosaki s'offre quelques visuels pour la présentant, en notant la confirmation du nouveau stage (Hong Kong) et la présence de Rukia Kuchiki et Sosuke Aizen, sans que l'on sache si ces deux derniers seront jouables, uniquement en cinématiques ou sous forme de soutien.



Attendu sur PC, PS4 & One, le titre sortira courant 2019 sur tous les territoires.