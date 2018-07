Charts UK : Crash revient au sommet Charts UK : Crash revient au sommet

Comme chaque semaine, l'institut Chart-Track vient donner des nouvelles du Royaume-Uni avec un nouveau classement marqué par l'évident retour de Crash Bandicoot Trilogy grâce aux sorties sur Xbox One et Switch (pas de version PC, le dématérialisé n'étant pas référencée), et c'est d'ailleurs la première des deux qui remportent la mise mais de peu : seulement 250 exemplaires de plus que sur l'hybride de Nintendo. En cumulant toutes les ventes depuis les débuts sur PS4, le titre passe donc le demi-million de ventes sur ce territoire.



Derrière The Crew 2 fait son entrée sans qu'on ne puisse vraiment établir son potentiel commercial : les ventes sont 25 % inférieures au premier épisode, mais on sait bien que la part du dématérialisé est bien plus importante qu'il y a 4 ans.



Notons enfin que Mario Tennis Aces ne voit ses ventes chuter « que » de 53 % par rapport à sa semaine de sortie, ce qui reste une bonne performance pour ce genre de titre, et que Harvest Moon : A Light of Hope fait dans la grande discrétion avec une 26ème place (78 % des ventes sur Switch, contre 22 sur PS4).



1. Crash Bandicoot Trilogy (+21)

2. The Crew 2 (N)

3. FIFA 18 (-1)

4. Mario Tennis Aces (-3)

5. God of War (-2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. Star Wars Battlefront II (Retour)

8. GTA V (-1)

9. Fallout 4 (-4)

10. Far Cry 5 (+2)