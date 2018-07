FIFA 19 : davantage de transparence pour les lootboxes (Ultimate Team) FIFA 19 : davantage de transparence pour les lootboxes (Ultimate Team)

Le recul des lootboxes se fait sentir depuis quelques temps, à la fois pour éviter une nouvelle polémique mais également par crainte qu'à l'avenir, des pays importants pour le marché finissent par adopter des lois restrictives (du genre les considérer comme des jeux d'argent).



Electronic Arts est l'un des grands concernés du moment après le cas Battlefront II et si ce dernier a fini par rebondir avec le temps, l'éditeur ne cesse maintenant de vouloir rassurer la communauté, évoquant par exemple l'absence de lootboxes dans Anthem et Battlefield V, mais également aujourd'hui un changement majeur pour FIFA 19 et son mode Ultimate Team : à l'instar de nombreux jeux mobiles, l'achat d'une box offrira à l'avance davantage de renseignements sur son contenu, et plus particulièrement sur le pourcentage de chance d'obtenir telle ou telle carte.



Une méthode qui fait un peu plus dans la transparence sans pour autant changer le fond, mais il est de toute façon impossible d'imaginer EA abandonner cette fonction dans la franchise FIFA, sauf à la rigueur en y implémentant un jour le fameux nouveau principe de pass, adopté (et avec succès) par Fortnite, PUBG et prochainement Rocket League.