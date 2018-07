Square Enix : la business division 8 sur un action-RPG PS4 & Switch Square Enix : la business division 8 sur un action-RPG PS4 & Switch

Au coeur de la « Business Division 8 » de Square Enix, on retrouve une petite équipe qui s'est récemment chargé du remake de Secret of Mana, également connue pour son travail sur Final Fantasy : Brave Exvius (mobiles) et Imperial SaGa (navigateur).



Et sachez que quelques nouvelles offres d'emploi permettent de découvrir que cette branche travaille actuellement sur un « action-RPG » à destination de la PlayStation 4 et la Nintendo Switch.



Aucun indice pour le moment, et on parie de notre coté une piécette sur un portage d'Adventures of Mana, qui ne pourra rester éternellement exclusif aux mobiles et à la PS Vita.