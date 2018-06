Fallout 76 : Bethesda pointe à son tour Sony pour son refus du total cross-play Fallout 76 : Bethesda pointe à son tour Sony pour son refus du total cross-play

Concernant l'impossibilité du total cross-play à l'heure l'actuelle, il y a ceux qui utilisent le sous-entendu (comme Square Enix et Electronic Arts), d'autres qui se montrent beaucoup plus clair en essayant de faire un peu pression sur Sony, comme Psyonix et surtout plus récemment Epic Games.



Bethesda par l'intermédiaire de son directeur de jeu Todd Howard peut aujourd'hui rejoindre le deuxième clan. Lorsque le site allemand GameStar lui a demandé si Fallout 76 proposerait du cross-play entre supports, l'homme a simplement répondu que ce ne serait pas le cas (*) à cause de Sony qui « n'est pas d'un grand secours alors que tout le monde le souhaiterait », rajoutant qu'il aurait bien voulu mettre en avant cette fonctionnalité durant l'E3 car cela devient « une grande tendance dans l'industrie ».



Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Bethesda s'en prend à Sony sur cette génération, ayant déjà râlé sur le cas des mods pour Fallout 4 et Skyrim Special Edition, même si le constructeur a fini par accepter cette option, non sans d'importantes restrictions qui limitent le choix.



(*) On ignore pour autant si le cross-play sera au programme entre PC et PS4, ou PC et One.



En passant, dans la même interview, Todd Howard a signalé que Bethesda continuerait de soutenir la Switch l'avenir, mais qu'un portage de Fallout 4 n'était aucunement à l'ordre du jour.