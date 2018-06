Yves Guillemot (Ubisoft) veut poursuivre les collaborations avec les franchises Nintendo

« Nintendo a des licences et une capacité à créer des jeux fantastiques que nos créateurs ne peuvent qu'aimer. Et quand ces derniers peuvent collaborer avec Nintendo, ils sont extrêmement heureux de le faire. Alors oui, ça va continuer, et j'espère que nous pourrons vous surprendre avec de nouvelles choses à l'avenir. »

Deux années de suite, Shigeru Miyamoto a squatté un siège de la conférence Ubisoft, en 2017 pour l'annonce de, et en 2018 pour l'intégration de Fox McCloud et son vaisseau dans le futurà venir pour les fêtes.Et pour Yves Guillemot, c'est probablement loin d'être fini :On vous laisse donc spéculer sur les possibilités de cross-over, même les plus improbables : n'oubliez pas qu'il y a un chocobo dans