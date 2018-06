Microsoft souhaite pousser davantage le système de mods sur support Xbox Microsoft souhaite pousser davantage le système de mods sur support Xbox

D'abord sur Xbox One puis plus tard sur PlayStation 4, les mods sont devenus une réalité sur consoles même si peu se sont encore véritablement livrés à l'exercice, exception faite de Bethesda avec Skyrim Special Edition et Fallout 4.



Alors que le sujet n'était depuis plus évoqué, Microsoft pourrait de nouveau faire un bon coup dans sa gamme de service en poussant le concept pour motiver les tiers. Diverses offres d'emploi ont déjà pu être repéré sur le sujet mais c'est aujourd'hui le site Windows Central qui atteste avoir mis la main sur des documents internes, où l'on découvre que Microsoft souhaite faire de la marque Xbox un support idéal pour le partage de mods, et ce via deux points :



- la mise en place d'un système natif qui fournirait aux tiers une majeure partie de l'infrastructure requise (au lieu que chacun ait à développer son propre système).

- une sorte de boutique sur le Xbox Store, semblable au Steam Workshop pour y trouver au premier coup d'oeil tous les mods (gratuits ou payants) pour chacun des jeux.



A suivre donc, et rien ne dit qu'il s'agit d'un projet souhaité pour cette génération, ou la suivante.