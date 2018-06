PUBG Mobile : explosion des revenus avec l'introduction du Royal Pass PUBG Mobile : explosion des revenus avec l'introduction du Royal Pass

Les lootboxes sont probablement déjà en voie de disparition, remplacées par un système qui implique pourtant de lâcher un petit billet : les pass. Déjà extrêmement populaire sur Fortnite, ce principe vient d'être repris pour Playerunknown's Battlegrounds aussi bien sur PC que sur mobile, et c'est d'ailleurs sur le secteur smartphone que les effets se ressentent le plus : effacé jusque là du top 100 des applications qui rapportent le plus, PUBG Mobile a fait exploser ses revenus depuis l'introduction du « Royal Pass », avec 6,1 millions de dollars récoltés la semaine dernière, alors qu'il tournait en moyenne à un peu plus d'un million les semaines précédentes.



Pour rappel, ce système de pass qui n'a jamais le même nom selon le produit se présente comme une lootboxe, mais sans le hasard. Toutes les quelques semaines, vous récupérez une sorte de menu qui présente tout un tas d'éléments cosmétiques à débloquer au gré de vos points d'expériences et de défis accomplis, à ceci près qu'il faut acheter ce pass (environ 10€) pour récupérer vos gains.



On notera d'ailleurs que Rocket League proposera à son tour le même système dans le courant de l'été, et gageons que bien d'autres suivront rapidement.