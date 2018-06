EDF Iron Rain : une avalanche d'images EDF Iron Rain : une avalanche d'images

Alors que D3 Publisher ne semble toujours pas vouloir donner de date européenne pour Earth Defense Force 5 (disponible depuis un bon moment au Japon), voici plutôt une grosse salve d'images pour Earth Defense Force : Iron Rain, ce que l'on pourrait appeler plus ou moins un spin-off dans le sens où on parle cette fois d'un nouveau développeur, Yuke's en l'occurrence, avec quelques petits détails qui vont lui permettre de se démarquer de la franchise canonique :



- Le joueur crée son propre avatar

- Possibilité de le customiser

- Scénario un peu plus mis en avant avec de vrais protagonistes

- Le changement de classe se fera à partie de l'exosquelette

- Système de compétences

- Système de ressources pour le développement d'armes et de la base



Et c'est un peu tout ce que l'on sait pour le moment, si ce n'est que ça arrivera courant 2019 sur tous les territoires, exclusivement sur PS4.