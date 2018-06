Romancing SaGa 3 : le remaster prend RDV Romancing SaGa 3 : le remaster prend RDV

Il y a de cela un peu plus d'un an, et plus précisément en mars 2017, Square Enix nous annonçait que Romancing SaGa 3 aurait également droit à son remaster sur PlayStation Vita et mobiles, avec quelques modifications coté background ou encore des contrôles optimisés.



Ensuite disparu de l'actualité, le titre reviendra finalement dans trois mois à l'occasion du TGS 2018 avec la promesse d'une nouvelle présentation de la part d'Akitoshi Kawazu, producteur de la série.



Probable qu'une date sera lâchée, en tout cas au Japon, et gageons qu'une version européenne soit l'occasion comme pour Romancing SaGa 2 d'ajouter aux menus des versions PC, PS4, One et Switch.