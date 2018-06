Turtle Rock prépare doucement son retour Turtle Rock prépare doucement son retour

Après l'échec total d'Evolve et quelques tentatives avec le Gear VR pour se refaire une petite santé financière, Turtle Rock prépare actuellement son avenir dont les contours se dessinent via une vingtaine d'offres d'emploi évoquant le développement d'un AAA tiré d'une licence très connue à travers le monde, avec quelques indications comme le besoin d'avoir de l'expérience pour le domaine FPS, et l'Unreal Engine 4.



Si le moteur d'Epic est bien celui employé pour ce projet, cela brisera de suite tout espoir d'un Left 4 Dead 3 (qui s'il arrive un jour tournera évidemment sous Source Engine), et les paris sont donc ouverts pour la licence concernée.



Rappelons tout de même qu'il y a déjà deux ans, le studio annonçait déjà l'après-Evolve avec un AAA sur PC/PS4/One.