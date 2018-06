Affaire Westworld : face à Bethesda, Warner Bros nie toute accusation de plagiat

Il y a quelques jours, nous apprenions que Bethesda attaquait en justice Warner Bros (et le studio Behaviour Interactive) pour réutilisation du code source, et ce afin de concevoir la récente adaptation dedont vous pouvez retrouver un trailer ci-dessous.Contacté par GamesIndustry sur le sujet, Warner Bros s'est qualité d'un « Han Ouais ? » ou a plus exactement fait part de sa surprise puisque niant en bloc toutes les accusations du plaignant, qualifiant avoir un profond respect pour les droits à la propriété intellectuelle et quen'exploitait en rien le code de, même s'il reconnaît que le concept est similaire.A moins d'une poignée de mains (avec plein de billets à l'intérieur), l'affaire risque donc de se retrouver devant les juges, Bethesda réclamant compensation en plus du retrait dedes différents stores. Warner Bros devra quant à lui prouver qu'il n'en est rien, et ce malgré quelques similitudes remarquées par la communauté, notamment le fait d'y retrouver les mêmes bugs que dans les premières versions de(également produit par Behaviour on rappelle).