Kotaku confirme l'arrivée prochaine de Google dans le JV (streaming, hardware & software) Kotaku confirme l'arrivée prochaine de Google dans le JV (streaming, hardware & software)

Toujours sous la bannière de Kotaku, le très bavard Jason Schreier (mais aux sources indéniables bonnes) vient de déclarer, ou plutôt de confirmer, selon les rapports de ses ninjas que Google préparerait bien une approche plus concrète dans le monde du jeu vidéo avec l'intention de lancer une plate-forme de streaming, et peut-être même du hardware.



Des affirmations qui font directement lien avec des rumeurs de ce début d'année, avec donc les points suivants à retenir :



- Google aurait un tout nouveau service de streaming (nom de code Yeti)

- Il y aura également un hardware même si tout n'est pas encore clair sur son statut

- Google est prêt à être agressif dans son rachat de développeurs

- Il y a actuellement des embauches massives pour cette branche software

- Beaucoup de discussions sont en cours avec des éditeurs tiers



A voir comment se présentera tout cela et s'il faudra donc considérer ce géant de l'industrie comme un nouveau concurrent de poids pour l'avenir de Sony, Microsoft et Nintendo.