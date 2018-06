Amy Hennig ne travaille plus pour Electronic Arts... depuis déjà six mois Amy Hennig ne travaille plus pour Electronic Arts... depuis déjà six mois

En fin d'année dernière, nous apprenions la fermeture du studio Visceral Games, et la mort de leur projet Star Wars spécialement chapeauté par Amy Hennig, dont la gestion d'équipe a d'ailleurs été assez critiquée par d'anciens employés (même si chacun reconnaît ses talents de scénariste).



Depuis, aucune information n'avait justement filtrée sur le statut de Hennig et il aura fallu attendre une conférence Gamelab à Barcelone pour que l'intéressée déclare qu'elle a quitté Electronic Arts… depuis janvier dernier !



Si les déclarations laissent de base entendre un départ en bon terme, le fait que l'éditeur n'ait pas cherché à lui confier un nouveau projet est plutôt révélateur d'un manque de confiance pour l'un ou l'autre (voir réciproque) et toujours est-il que Hennig a depuis ouvert son propre studio indépendant, où elle cherche à créer sa petite équipe de « six à huit personnes, 15 maximum » et s'attarder sur de petits projets, voir de la réalité virtuelle.



(Source : Eurogamer)