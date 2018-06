3 ans après, l'Europe accueille Yo-kai Watch Blasters

Après seulement trois ans d'attente (une routine pour Level-5),est enfin annoncé en occident avec une sortie prévue pour le 7 septembre, évidemment sur 3DS.Pour rappel, il s'agira d'un spin-off sauce action-RPG dont on pouvait déjà avoir un aperçu avec un mode dédié dans, ici évidemment plus complet en terme de contenu et toujours jouable jusqu'à quatre, et pour la première fois en ligne.