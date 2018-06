Kingdom Hearts III jouable à la Japan Expo [UP] Kingdom Hearts III jouable à la Japan Expo [UP]

La Japan Expo se tiendra la semaine prochaine, du 5 au 8 juillet, au Parc des expositions de Paris-Nord et pour ceux qui se rendront sur place, Square Enix dresse sa liste de jeux qui seront accessibles pour le public si vous ne rechignez pas à faire la queue, avec donc du Kingdom Hearts III, du Dragon Quest XI, du Shadow of the Tomb Raider et du Final Fantasy XIV.



Notez également la présence de Captain Spirit, dont l'intérêt d'une version jouable sur le stand est assez relatif pour ne pas dire inutile : non seulement le jeu est disponible, mais il est surtout gratuit.





UPDATE



Nintendo lâche également sa liste, majoritairement faite de jeux déjà disponibles, auxquels s'ajouteront la plupart des titres à venir entre la Japan Expo et la fin d'année, incluant :



- Captain Toad

- Octopath Traveler

- Monster Hunter Generations Ultimate

- Super Smash Bros Ultimate

- FIFA 19

- Okami HD

- Travis Strikes Again (non daté)

- Dark Souls Remastered

- Dragon Ball FighterZ

- Go Vacation



Pas de bornes en revanche pour Pokémon Let's Go, qui se contentera d'une nouvelle présentation.