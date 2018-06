Death Stranding : l'art pour Kojima d'entretenir le mystère et les interrogations

« Nous visons dans cette époque faite de réseaux sociaux. Actuellement, les gens veulent des réponses immédiates. Et pas seulement des réponses, mais déjà la possibilité de poser un jugement. ‘C'est bon. C'est mauvais. J'aimerais sûrement ce jeu. Je ne pense pas que j'aimerais...' Ils veulent savoir quoi penser. »

« Disons que c'est comme un problème mathématique. La réponse n'est pas si importante. Ce qui compte, c'est le processus qui permettra d'arriver à cette réponse. […] Je ne veux pas enlever la partie la plus amusante aux joueurs. »

La présentation E3 defut suffisamment longue, mais a finalement soulevé encore plus d'interrogations sur ce nouvel univers mis en place par Hideo Kojima, l'homme ayant l'art et la manière de jouer avec son public pour l'emmener dans de multiples théories, et surtout l'induire en erreur.Le créateur a forgé cette réputation depuis le débuts des années 2000 avec le fameuxoù toute la campagne marketing jusqu'aux tests de la presse prenaient soin de ne pas révéler la présence d'un certain personnage pourtant essentiel, mais avec l'explosion des réseaux sociaux qui permettent maintenant à la communauté de s'échanger de multiples réflexions, de nombreuses « énigmes » se voient brisées avant même la sortie. Ce fut notamment le cas dedont la révélation finale n'était plus un secret pour de nombreux analystes.Pour cela qu'avec, Kojima veut y aller doucement et faire en sorte que peu d'indices puissent filtrer pour ne pas gâcher les futures surprises, quitte à en frustrer beaucoup.Mais Kojima souhaite lutter contre cela et surtout face à la problématique des campagnes marketing qui ont tendance à trop en dévoiler pour permettre à un produit de se vendre, au risque d'oublier que la plupart des révélations se doivent d'être vécues sur l'instant. En bref, pouvoir surprendre même quand tout semblait être acquis.En parlant d'interrogation, on se demande toujours quand le jeu sortira.