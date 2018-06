Tequila Works : une ''suite'' possible pour Rime, mais le studio préfère d'abord parler VR

« Avec The Invisible Hours, nous nous sentons maintenant très à l'aise avec la VR. Si l'objectif avec ce dernier était l'immersion, à savoir se sentir comme si vous faisiez partie de l'histoire, dans le prohain jeu, on parlera plus d'une perturbation, dans le sens où votre présence est la clé. Vous êtes dans l'histoire, mais n'êtes vous pas en train de la perturber ? C'est ce point que nous explorons. »

L'accouchement fut difficile mais Tequila Works a réussi à faire dele plus gros succès commercial de son histoire, certes assez courte (neuf ans) et faite de seulement quatre projets dontet le plus récentInterrogé par Eurogamer, Raúl Rubio Munárriz (co-fondateur du studio) est probablement conscient que ce genre de pari n'est pas facile à réitérer et déclare d'ailleurs qu'unest de l'ordre du possible mais que si cela venait à arriver, ce serait plutôt une suite spirituelle, probablement avec un nom tout autre.Dans tous les cas, l'homme préfère prévenir que ça n'arrivera pas de si tôt car l'équipe est déjà suffisamment occupé sur d'autres projets, dont au moins un nouveau jeu VR pour rebondir sur l'expérience dequi a rencontré son petit succès critique, surtout sur PC et PlayStation 4 d'ailleurs (le jeu est disponible sur Xbox One, mais faute de casque compatible…).