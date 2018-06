Affaire Battle Royale : PUBG Corp préfère retirer sa plainte contre Epic Games Affaire Battle Royale : PUBG Corp préfère retirer sa plainte contre Epic Games

Que ça soit par un arrangement à l'amiable, ou plus probablement parce que le plaignant s'est probablement rendu compte de l'absurdité de l'affaire, sachez que PUBG Corp a finalement retiré sa plainte envers Epic Games, on rappelle pour accusation de plagiat sur le style « Battle Royale ».



Le créateur de Playerunknown's Battlegrounds avait en effet de quoi l'avoir mauvaise devant le recul des ventes de son bébé après l'explosion de Fortnite BR (qui a opté pour le modèle F2P), dépassant l'audience de son modèle, encore plus sur le secteur mobile.



Mais « c'est l'jeu », et PUBG Corp devait déjà se douter que l'affaire était perdue d'avance. Qui plus est, l'idée d'une plainte pour plagiat n'était peut-être pas la meilleure idée du monde quand entre temps, PUBG reprenait en douce le principe de Pass… inauguré par Fortnite BR.