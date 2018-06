Xbox Game Pass : le programme de juillet Xbox Game Pass : le programme de juillet

Microsoft a dévoilé la liste des titres qui vont intégrer le programme Game Pass en juillet, dont Warhammer Vermintide II qui sera donc accessible aux abonnés le jour même de sa sortie, en plus de quelques anciens titres Bethesda.



1er juillet :



- Fallout 3 (360 + patch One X)

- Oblivion (360 + patch One X)

- Shadow Complex (One)

- Zombie Army Trilogy (One)

- DiRt 4 (One)

- Human Fall Flat (One)

- ABZU (One)



10 juillet :

- Bomber Crew (dès la sortie)



11 juillet :

- Warhammer Vermintide II (dès la sortie)



Notons que durant l'Inside du 10 juillet, de nouveaux titres seront annoncés pour compléter cette liste.