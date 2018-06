Unravel Two s'offre une démo jouable

Annoncé un jeu au moment de sa sortie, qui plus est en plein E3, c'est une idée marketing comme une autre mais il y a le risque de passer complètement sous le radar, les joueurs étant sur le coup plus occupé par l'actualité des conférences qu'à allumer leurs consoles.Du coup, EA préfère étendre sa démo jouable d'à tous les joueurs, et pas seulement les abonnés EA Access et Origin Access. Le programme restera le même, à savoir un essai d'une dizaine d'heures en prenant en compte que vous ne pourrez évidemment pas aller au-delà des deux premiers chapitres, et que vous pourrez ensuite transférer votre progression dans la version complète à 19,99€.