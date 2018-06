Blacksad : des nouvelles de l'adaptation Blacksad : des nouvelles de l'adaptation

Accompagné des développeurs Pendulo Studios et YS Interactive, l'éditeur Microids nous dévoile plus en détails son adaptation de Blacksad, annoncé furtivement il y a un an et qui accuse déjà un retard puisque la sortie passe de cette année à 2019, toujours sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Sous-titré Under the Skin, le titre reprendra donc l'univers de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido avec un monde peuple d'animaux anthropomorphes, dont John Blacksad, un chat bien cynique qui usera de ses talents de détective pour résoudre une affaire inédite dans le New York des années 50 : Joe Dunn, propriétaire d'un petit club de boxe, est retrouvé pendu tandis que son protégé à mystérieusement disparu. Sonia Dunn, fille du défunt, fait donc appel à Blacksad pour résoudre l'enquête.