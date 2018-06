Tetsuya Nomura explique l'actuel silence autour de Final Fantasy VII Remake Tetsuya Nomura explique l'actuel silence autour de Final Fantasy VII Remake

De nouveau tiré par le bras pour savoir où est passé ce fichu Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura a indiqué qu'il ne fallait pas prêter attention aux rumeurs qui peuvent émerger n'importe où, faisant craindre aux fans une attente folle jusqu'à la prochaine génération.



Mais le réalisateur tient à s'expliquer : l'absence de nouvelles informations sur ce projet n'a absolument rien à voir avec le développement lui-même (qui on le rappelle avance apparemment « plus vite que prévu »), mais juste que Square Enix souhaite actuellement établir sa communication sur les titres qui arriveront dans les mois à venir, dont Kingdom Hearts III.



En complétant avec le fait que Square Enix commence à établir sa stratégie marketing pour ce remake, on peut donc penser qu'il faudra attendre la sortie du précité (29 janvier 2019 on rappelle) avant de voir Cloud & co refaire l'actualité.



(Source : Siliconera)