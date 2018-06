Avalanche : pas moins de 6 projets en chantier

Avalanche Studios prend de plus en plus de poids avec les années. Racheté par Nordisk Film Games qui lui sert de nouveau mécène, le groupe a aujourd'hui trois AAA en cours de chantier avec(4 décembre),(printemps 2019) et(2019), mais voilà qu'on apprend que trois autres titres sont en production dans l'arrière-salle, probablement pas encore assez avancés pour que l'on puisse en savoir davantage pour le moment.Avec actuellement 330 employés et l'envie d'attendre les 400 après l'ouverture d'un troisième studio à Malmö, Avalanche semble décidément bien partie pour terminer la génération avec brio et aborder la suivante, surtout dans sa nouvelle volonté de publier soi-même certaines productions pour se constituer un vrai catalogue, dontfera partie des nouveaux représentants.