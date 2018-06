Omega Labyrinth Z : la vraie cause de l'annulation Omega Labyrinth Z : la vraie cause de l'annulation

On pouvait penser que l'annulation de Omega Labyrinth Z en occident était une manière pour PQube de mettre fin à la polémique pour ce produit déjà banni de cinq territoires PAL, et ce pour la présence de contenu sexuel un peu trop explicite, le Royaume-Uni allant jusqu'à l'accuser de « faire la promotion de la sexualité chez les enfants ».



Mais un communiqué un peu plus éloquent et quelques messages sur Twitter viennent apporter la véritable raison de cette annulation : ce n'est pas PQube mais carrément Sony qui a refusé la sortie du jeu sur ses deux supports (PS4 & PS Vita), alors qu'il est bien disponible au Japon depuis un moment.



Certains ont donc souhaité savoir si un portage Steam était une possibilité, ce qui n'est pas exclu selon PQube (qui on l'imagine souhaite rentabiliser une localisation avortée), mais que rien n'est encore en chantier pour le moment.



