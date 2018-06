Joses Fares (A Way Out) critique à son tour le culte de la durée de vie

Connu pour son « Fuck the Oscars ! » aux Game Awards mais aussi un peu quand même pouret le plus récent, Joses Fares a accordé une interview à VG247 pour dire du bien d'Electronic Arts (éditeur du second cité), ce qui n'est pas commun dans l'industrie depuis quelques mois.Reconnaissant que EA a fait quelques « conneries », mais que ce genre de choses peut arriver à tout le monde, l'homme félicite tout de même la gestion des indépendants via la branche Originals, où le développeur reçoit 100 % des bénéfices (comme l'éditeur l'avait promis) :Et en parlant d', vendu à plus d'un million d'exemplaires on rappelle, Josef Fares signale que le point sur la durée de vie est un faux débat aujourd'hui quand de nombreux joueurs solo sont incapables d'aller au bout d'une aventure pourtant courte. Il prend notamment en compte le cas de son propre jeu, où seulement 52 % des intéressés sont arrivés aux crédits de fin alors qu'on peut terminer le jeu en 6-8 heures.Et quand le journaliste de VG247 indique que ça reste une bonne moyenne quand on la compare à d'autres jeux (terminés par seulement 20 à 30 % des acheteurs), alors Fares s'insurge d'autant plus :Des mots qui ne sont pas sans rappeler ceux de Ready at Dawn à l'époque de, à ceci près que Josef Fares a jusque là préféré éviter le pur AAA afin de vendre ses produits à tarif réduit (30€ pour).