De nouvelles images pour Code Vein

Bandai Namco a tenu à rappeler que son Code Vein proposera une fonctionnalité pour pouvoir appeler à l'aide un autre joueur en ligne. Une mise au point qui n'a rien d'innocent tant la communication autour du projet fut mal géré (l'éditeur avait de base indiqué que ce serait une expérience purement solo) et voici donc quelques visuels qui montrent cette option agissant à peu près comme un Souls, en notant deux choses :



- le joueur invoqué débarquera seul, sans son allié IA donc.

- l'invoqué bénéficiera de tous les gains possibles, que ce soit l'expérience ou les objets ramassés.



Enfin daté depuis peu, Code Vein débarquera donc le 28 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.