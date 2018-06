Telltale changera enfin son moteur avec l'adaptation de Stranger Things Telltale changera enfin son moteur avec l'adaptation de Stranger Things

Si les choses sont déjà claires et signées pour The Walking Dead : Saison 4, c'est à partir de l'adaptation de Stranger Things (*) que les choses devraient enfin changer pour Telltale Games, Variety annonçant qu'il s'agira du premier projet de l'éditeur à mettre ENFIN de coté le poussiéreux moteur Telltale Toul (dont les bases ont 14 ans) au profit de Unity.



(*) Nous ignorons encore si Stranger Things arrivera avant ou après The Wolf Among Us : Saison 2.



Pour rappel, Stranger Things est un partenariat avec Netflix qui permettra donc de « jouer » à cette adaptation via notre simple télécommande TV, en rajoutant que Minecraft Story Mode doit également débarquer sur le service.



PC, consoles et mobile accueilleront aussi cette adaptation, mais après Netflix.