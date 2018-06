Assassin's Creed Odyssey : nouvelles informations

aura quelques occasions de se montrer avant son lancement prévu début octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais Jonathan Dumont (directeur artistique) a tenu à faire plaisir aux fans en se lançant dans une longue session de questions/réponses sur Reddit.Voici ce qui en ressort :- L'équipement ne sera pas looté aléatoirement, mais placé délibérément à tel ou tel endroit par les développeurs.- Comme à chaque fois, l'univers est produit sous les conseils d'un historien et grâce à de multiples visites locales.- Il y aura sept types de zones (villes, montages, mers…).- Le scénario montrera la façon dont les fragments d'Eden sont entrés aux mains des hommes.- Habituel cycle jour/nuit et météo dynamique.- La navigation en bateau ne sera pas au coeur du jeu (contrairement à Black Flag) mais il y aura suffisamment d'options et de choses à découvrir pour ceux qui veulent s'y consacrer.- Présence de requins.- Il y aura plus de contenu que dans Origins.- Les passages dans l'époque moderne ne sont pas optionnels, et pourront être étendus selon vos choix.- Toutes les éditions en boîte auront une couverture réversible (chacune pour l'un des deux héros).- Vous pourrez avoir un chien de compagnie.- Kassandra aura son propre roman.- Pas de bouclier (assez choquant pour des spartiates).- Présence de tombeaux avec puzzles associés.- Retour des mécaniques brotherhood (avec envois de mercenaires en mission) via votre équipage.- Les dialogues auront une incidence sur la fin.- La scénariste principale est Meliisa MacCoubrey (ACIV : Freedom Cry).- Même si la map est beaucoup plus grande que celle d'Origins, notez que la moitié est dédiée à la mer.- Pas de scènes de sexe.